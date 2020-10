Coronavirus | ipotesi lockdown o coprifuoco in Italia Novara | 80 positivi in una struttura per anziani Sardegna verso il lockdown In Puglia Dad per i licei – LIVE

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in12.30 –, la lettera di 100 scienziati a Conte e Mattarella: Subito misure drastiche per evitare centinaia di decessi al giorno 11.00 – Fontana, ‘? Tutto può essere, ci riserviamo di fare valutazioni’. Riapre ospedale in Fiera 10.20 – Long Covid, il dramma di chi è negativo ma non è mai guarito. E ha sintomi da mesi 9.45 –, 80in una...