Cina | Xi Jinping | ' Vogliamo la pace mondiale ma lotteremo contro chi crea problemi alle nostre porte'

(Di venerdì 23 ottobre 2020) In contemporanea all'ultimo duello Trump-Biden, il presidente cinese Xi, con un discorso sulla fermezza militare di Pechino, ha lanciato un monito ai potenziali 'invasori'.

TGCOM

Lo ha dichiarato oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso di una riunione a Pechino per commemorare il 70mo anniversario della Guerra di Corea. "Agire per conto proprio e servire solo i ...Mondo - In contemporanea all'ultimo duello Trump-Biden, il presidente cinese Xi Jinping, con un discorso sulla fermezza militare di Pechino, ha lanciato un monito ai potenziali 'invasori'. Alla ...