Aggressione choc a Cerignola | chiede l' elemosina in strada | passante lo infilza alla schiena con un cacciavite

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Aggredito e colpitocon unper aver chiesto l'. E' accaduto ieri mattina, intorno alle 10, in via di Levante, a. Vittima dell'accaduto, un giovane nigeriano ...

zazoomblog : Aggressione choc: bastonate e colpi di machete:”Tornatene al tuo paese” - #Aggressione #choc: #bastonate #colpi - LegaPremier : L'ospedale ostaggio di sbandati: il video choc dell'aggressione - - anto_galli4 : RT @bisagnino: L'ospedale ostaggio di sbandati: il video choc dell'aggressione - Giuli54117254 : RT @bisagnino: L'ospedale ostaggio di sbandati: il video choc dell'aggressione - bisagnino : L'ospedale ostaggio di sbandati: il video choc dell'aggressione -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione choc

FoggiaToday

Un uomo di 44 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai Carabinieri di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. È accusato di avere preso a pugni in faccia la compagna, durante una li ...Aggressione choc ad un autista dell’Atac mentre con la sua vettura era fermo al capolinea. E’ accaduto verso e 21, in piazza Giuseppe Cardinale, poco distante il parco di Centocelle.