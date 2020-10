'Un abbraccio alle maestre del post lockdown, che hanno reinventato la scuola per i nostri figli' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiara, mamma e prof, ci ha inviato questa lettera: Ieri ho partecipato alla prima riunione di classe con le maestre di mio figlio . Su meet. Nessuno dei presenti ha avuto problemi di connessione e, ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiara, mamma e prof, ci ha inviato questa lettera: Ieri ho partecipato alla prima riunione di classe con ledi mioo . Su meet. Nessuno dei presenti ha avuto problemi di connessione e, ...

matteosalvinimi : Alle 21.25 sarò ospite di Barbara Palombelli in diretta su Rete 4 a #staseraitalia. Vi abbraccio Amici. - zaiapresidente : ?? Resto sconvolto dalla notizia della scomparsa di Jole #Santelli, presidentessa della Regione Calabria. Jole era… - leggoit : «Un abbraccio alle maestre del post lockdown, che hanno reinventato la #scuola per i nostri figli». La lettera dell… - chanvndIerbong : Uguale. Io non ho mai detto a voce “ti voglio bene”, non cerco l’abbraccio ma amo riceverlo. Lei mi chiama “tata” c… - Leonard48598239 : A tutti e tutte buona giornata. Stiamo tutti attenti. Dalle 23 alle 5 a Torino hanno messo il coprifuoco, ma Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : abbraccio alle La lettera della mamma-prof: «Un abbraccio alle maestre del post lockdown, che hanno reinventato la scuola per i nostri figli» Leggo.it