UE, trasporto sostenibile: l’Italia con il Gruppo FS ai primi posti (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – C’è ancora molto da fare nel Regno Unito in termini di trasporto ferroviario sostenibile. Graeme Paton sulle colonne di The Times ha spiegato oggi come solo il 40 per cento della rete sia elettrificato. Un dato ben sotto la media UE che vede l’Italia ai primi posti con il 72 per cento. Percentuale destinata a salire perché sono stati previsti nuovi investimenti per 1,4 miliardi di euro. E proprio sul fronte della sostenibilità, è partita ieri la collaborazione tra il Gruppo FS e Snam per promuovere lo studio dell’idrogeno nel trasporto ferroviario con un Memorandum of Understanding. L’AD di FS Gianfranco Battisti ha così sottolineato: “L’accordo firmato con l’AD di Snam Marco Alverà ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – C’è ancora molto da fare nel Regno Unito in termini diferroviario. Graeme Paton sulle colonne di The Times ha spiegato oggi come solo il 40 per cento della rete sia elettrificato. Un dato ben sotto la media UE che vede l’Italia aicon il 72 per cento. Percentuale destinata a salire perché sono stati previsti nuovi investimenti per 1,4 miliardi di euro. E proprio sul fronte della sostenibilità, è partita ieri la collaborazione tra ilFS e Snam per promuovere lo studio dell’idrogeno nelferroviario con un Memorandum of Understanding. L’AD di FS Gianfranco Battisti ha così sottolineato: “L’accordo firmato con l’AD di Snam Marco Alverà ...

UE, trasporto sostenibile: cresce l'impegno in UK, l'Italia ai primi posti

