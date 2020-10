Sì alle unioni civili | la mezza rivoluzione di Papa Francesco

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 ottobre 2020), la (sulleCapita a molti, soprattutto da giovani, di sognare, senza troppa convinzione, di cambiare il mondo. Qualcuno, però, si imbatte in quella buona idea così semplice e ovvia – almeno in apparenza – che lo convince che vale la pena di tentare, di provare davvero a fare la. Comincia così, per gioco, talvolta. Ho sognato anch’io un mondo nuovo, partendo da idee che sapevo essere giuste, tra le quali la certezza che dovesse essere data a tutti la possibilità di vivere la propria natura senza il peso gravoso dell’opinione di chi non comprende e, per tale ragione, talvolta odia, mortifica e attacca. Chi non ha i mezzi per capire e per costruire si adopera per ...