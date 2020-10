Scuola, in Liguria, Lazio e Piemonte didattica a distanza al 50% nei licei. In Lombardia solo online. Giannelli (presidi): “Un errore” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutti a casa. Da lunedì prossimo gli studenti delle scuole superiori della Lombardia torneranno a fare lezione online. Lo prevede l’ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana. Ma il Pirellone non è l’unico ad andare in questa direzione. Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha deciso di passare alla didattica a distanza almeno nel 50 per cento dei casi. Così anche il Lazio e il Piemonte, dove solo alle prime classi saranno consentite le lezioni in presenza. Una scelta che avrebbe fatto anche Giorgio Gori a Bergamo se non fosse che la Regione si è mossa in modo più drastico anticipando anche i sindaci. Il presidente della Puglia Michele Emiliano, invece, ha inviato al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutti a casa. Da lunedì prossimo gli studenti delle scuole superiori dellatorneranno a fare lezione. Lo prevede l’ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana. Ma il Pirellone non è l’unico ad andare in questa direzione. Il governatore dellaGiovanni Toti ha deciso di passare allaalmeno nel 50 per cento dei casi. Così anche ile il, dovealle prime classi saranno consentite le lezioni in presenza. Una scelta che avrebbe fatto anche Giorgio Gori a Bergamo se non fosse che la Regione si è mossa in modo più drastico anticipando anche i sindaci. Il presidente della Puglia Michele Emiliano, invece, ha inviato al ...

