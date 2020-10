Roma, bus in fiamme a Piazza Pio XI (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'intervento dei Vigili del Fuoco a Piazza Pio XI, a pochi chilometri da San Pietro, con 3 mezzi per l'incendio di un Autobus. Il mezzo è rimasto completamente avvolto dalle fiamme, per fortuna senza ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'intervento dei Vigili del Fuoco aPio XI, a pochi chilometri da San Pietro, con 3 mezzi per l'incendio di un Autobus. Il mezzo è rimasto completamente avvolto dalle, per fortuna senza ...

repubblica : Roma, bus in fiamme in piazza Pio XI. Udite anche esplosioni - HuffPostItalia : Roma ha un'idea per svuotare i bus: andate a piedi - LukePoetrydrops : RT @romatoday: roma Paura a Gregorio VII, a fuoco un autobus: esplosioni e colonna di fumo nero sulla zona - Rzc______ : RT @Adnkronos: Roma, bus in fiamme in piazza Pio XI - Italia_Notizie : Roma, bus in fiamme in piazza Pio XI. Udite anche esplosioni -