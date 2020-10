Omicidio Salvati | muore altra vittima ferita nell’agguato

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, Aniello Califano ferito in occasione dell'di Vincenzo, avvenuta lo scorso 2 ottobre a Mercato San Severino. Si aggravano dunque le accuse per il killer, V.A., 35 enne di Baronissi, già in carcere dopo essersi costituito per il reato. Aniello di 38 anni era riuscito a fuggire sebbene colpito, ma poi aveva terminato la sua fuga finendo contro un palo della luce. La sua salma è ora a disposizione della Procura di Nocera Inferiore per l'esame autoptico.