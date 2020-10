“Non ce n’è Coviddi”: la Meloni fa nera la De Micheli: “Ci prendi in giro. Sei mai salita su un autobus? (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non ce n’è Coviddi” sugli autobus. Paola De Micheli come Angela Chianello, ve la ricordate la signora di Mondello? Imbarazzante. Il Ministro dei Trasporti nel fallimento complessivo del governo Conte sulla pandemia merita un capitolo tutto suo. Di goffaggine unito a una buona dose di faccia tosta. Il post su Fb di Giorgia Meloni è uno spasso. Usa l’ironia la leader di FdI per stigmatizzare un’autentica vergogna. Sì, perché negare o minimizzare un problema grave come la situazione del trasporto pubblico nell’era Covid è da sotterrarsi . Per l’esplosione dei contagi non è un mistero per nessuno che bus e metro rappresentino l’anello debole della catena. Eppure la ministra è diventata una emula della signora siciliana di Mondello ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non ce n’è Coviddi” sugli. Paola Decome Angela Chianello, ve la ricordate la signora di Mondello? Imbarazzante. Il Ministro dei Trasporti nel fallimento complessivo del governo Conte sulla pandemia merita un capitolo tutto suo. Di goffaggine unito a una buona dose di faccia tosta. Il post su Fb di Giorgiaè uno spasso. Usa l’ironia la leader di FdI per stigmatizzare un’autentica vergogna. Sì, perché negare o minimizzare un problema grave come la situazione del trasporto pubblico nell’era Covid è da sotterrarsi . Per l’esplosione dei contagi non è un mistero per nessuno che bus e metro rappresentino l’anello debole della catena. Eppure la ministra è diventata una emula della signora siciliana di Mondello ...

