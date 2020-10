Multe a chi segnala gli assembramenti: l’ordinanza del sindaco-deputato-della Lega (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’emergenza a Borgosesia, in provincia di Vercelli, sono gli “spioni“. Almeno così sembra dalla decisione del sindaco leghista Paolo Tiramani, che è anche deputato e commissario in Vigilanza Rai, che ha firmato un’ordinanza per disporre un’ammenda dai 10 ai 516 euro per chi denuncia assembramenti o feste con oltre 6 persone e poi verrà ritenuto colpevole di procurato allarme. Il che dà per implicito che a Borgosesia ci siano un numero considerevole di feste, ma anche un’impennata di delatori. Chiaramente Tiramani ha solo preso a pretesto la polemica sulle parole (distorte) in tv del ministro della Salute Roberto Speranza. Dichiarazione che ha scatenato l’inferno al centralino dei vigili urbani di Borgosesia. “Sono stufo – ha scritto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’emergenza a Borgosesia, in provincia di Vercelli, sono gli “spioni“. Almeno così sembra dalla decisione delleghista Paolo Tiramani, che è anchee commissario in Vigilanza Rai, che ha firmato un’ordinanza per disporre un’ammenda dai 10 ai 516 euro per chi denunciao feste con oltre 6 persone e poi verrà ritenuto colpevole di procurato allarme. Il che dà per implicito che a Borgosesia ci siano un numero considerevole di feste, ma anche un’impennata di delatori. Chiaramente Tiramani ha solo preso a pretesto la polemica sulle parole (distorte) in tv del ministroSalute Roberto Speranza. Dichiarazione che ha scatenato l’inferno al centralino dei vigili urbani di Borgosesia. “Sono stufo – ha scritto il ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Lombardia multe fino a 3.000 euro per chi viola coprifuoco #coronavirus - TizianaFerrario : Ancora oggi con oltre 10 mila positivi c'è chi in treno si toglie la mascherina. Ma cosa hanno al posto del cervel… - dellorco85 : Bisogna concentrarsi su smartworking e mezzi pubblici. Mentre bisogna evitare stangate ulteriori ad attività come p… - valessandra59 : RT @fattoquotidiano: Multe a chi segnala gli assembramenti: l’ordinanza del sindaco-deputato-della Lega - UnoNemoNessuno : RT @fattoquotidiano: Multe a chi segnala gli assembramenti: l’ordinanza del sindaco-deputato-della Lega -