Milano zona rossa | Pregliasco | «Ultima ratio | ma possibile»

(Di giovedì 22 ottobre 2020)per cercare di frenare la nuova corsa dei contagi da Covid-19, definita da più parti “una situazione esplosiva”? Non esclude l’eventualità il virologo dell’università Statale diFabrizio, interpellato oggi dall’agenzia Adnkronos. “L’istituzione di unava considerata come– ha spiegato – Ma se il quadro epidemiologico dovesse peggiorare ulteriormente e la curva non si invertisse, anche quella sarebbe una possibilità da valutare”, e nel caso dovrebbe riguardare “l’intera area metropolitana”. >> Coprifuoco Lazio, il problema sono i ...

matteosalvinimi : MILANO, STAZIONE CENTRALE IN MANO AI CLANDESTINI. I CITTADINI: 'È UNA ZONA SENZA LEGGE, È TERRA DI NESSUNO'.… - Adnkronos : Covid, #Zampa: '#Milano possibile zona rossa per evitare contagi' - discoradioIT : Il Comune di #Milano sospende la zona a traffico limitato 'Area B' a decorrere da domani, venerdì 23 ottobre @ComuneMI @MarcoGranelliMI - Yogaolic : Coronavirus, #Milano spaventa Gallera: 'È zona critica, particolarmente difficile tracciare i casi' - BnB_Ferroviere : RT @discoradioIT: Il Comune di #Milano sospende la zona a traffico limitato 'Area B' a decorrere da domani, venerdì… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano zona

Non esclude l’eventualità il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, interpellato oggi dall’agenzia Adnkronos. “L’istituzione di una zona rossa va considerata ...La norma prevedeva una decurtazione per i trattamenti sopra i 100 mila euro, per una durata di cinque anni: secondo la Corte due sono in eccesso. Via libera ...