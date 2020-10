Juventus U23, sconfitta contro la Pro Vercelli: rammarico per Conte (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quarta uscita stagionale nel campionato di Serie C (girone A) per la Juventus U23. I ragazzi di Zauli, guidati da Conte in attesa del rientro del primo allenatore, subiscono la prima sconfitta in campionato contro la Pro Vercelli che di fatto con questa vittoria si prende la vetta della classifica. La partita appunto, si è conclusa 1-0 in favore dei padroni di casa con gol di Comi che lancia i suoi a 13 punti contro i 7 degli juventini, che però hanno 2 match in meno giocati. A fine partita non è mancato il rammarico per il primo allenatore attualmente designato dei bianconeri, il quale ha però notevolmente elogiato i suoi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per Bernardeschi cessione in vista? LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quarta uscita stagionale nel campionato di Serie C (girone A) per laU23. I ragazzi di Zauli, guidati dain attesa del rientro del primo allenatore, subiscono la primain campionatola Proche di fatto con questa vittoria si prende la vetta della classifica. La partita appunto, si è conclusa 1-0 in favore dei padroni di casa con gol di Comi che lancia i suoi a 13 puntii 7 degli juventini, che però hanno 2 match in meno giocati. A fine partita non è mancato ilper il primo allenatore attualmente designato dei bianconeri, il quale ha però notevolmente elogiato i suoi. LEGGI ANCHE: Calciomercato, per Bernardeschi cessione in vista? LEGGI ANCHE: ...

