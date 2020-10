Il design di OnePlus Nord N10 5G appare in un render | ed è simile a OnePlus 8T

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ormai da tempo in rete si vocifera dell’esistenza delN10 5G e N100, varianti del recenteche tanto successo ha riscosso negli ultimi mesi tanto tra la critica specializzata quanto dal pubblico, che ha premiato lo smartphone dal punto di vista delle vendite. E se è vero che molti sono pronti a scommettere che i due device saranno presentati in via ufficiale il prossimo 26 ottobre 2020, allo stesso modo per il momento non è giunta alcuna conferma ufficiale dall’azienda capitanata da Pete Lau. In attesa di scoprire se il prossimo lunedì assisteremo di fatto al reveal, tra i vicoli del web è appena apparsa un’immagineche va a svelare l’aspetto di uno dei due smartphone, vale a dire il ...