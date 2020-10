GF Vip, Tommaso Zorzi non regge all’emozione e scoppia a piangere (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommaso Zorzi è forse il personaggio più forte e più amato della quinta edizione del Grande Fratello Vip, papabile finalista ha attirato su di sé le attenzioni degli altri inquilini che ora stanno correndo ai ripari. Nelle ultime settimane l’influencer si è lasciato andare a momenti di grande fragilità mettendosi a nudo e raccontandosi. Proprio la sua fragilità è stata al centro di un momento molto toccante in cui ha ricordato le nonne scomparse da poco. Tommaso Zorzi scoppia a piangere Tutto è partito da una teglia di lasagne che lo stesso Tommaso Zorzi ha preparato per gli altri inquilini della Casa. Una volta pronte però, Zorzi non è riuscito ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 ottobre 2020)è forse il personaggio più forte e più amato della quinta edizione del Grande Fratello Vip, papabile finalista ha attirato su di sé le attenzioni degli altri inquilini che ora stanno correndo ai ripari. Nelle ultime settimane l’influencer si è lasciato andare a momenti di grande fragilità mettendosi a nudo e raccontandosi. Proprio la sua fragilità è stata al centro di un momento molto toccante in cui ha ricordato le nonne scomparse da poco.Tutto è partito da una teglia di lasagne che lo stessoha preparato per gli altri inquilini della Casa. Una volta pronte però,non è riuscito ...

CorriereCitta : Gf Vip, proposta d’amore per Tommaso Zorzi: «Mi sono innamorato di te incrociando i nostri sguardi in quel ristoran… - zazoomblog : Tommaso Zorzi imita Serena Enardu al GF Vip. Lei: “Basta parlare di me!” - #Tommaso #Zorzi #imita #Serena #Enardu - tommaso_arena : RT @searain83: il #Covid_19 non fa differenza fra vip e meno vip e i sistemi sanitari? pare di sì - gossipblogit : Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando: la confessione inedita su Tommaso Zorzi (video) - gilli_federica : @ciaocomodinoo @che_barba Ahahahahah stupendo! Tutti sotto un treno per Tommaso Zorzi e il gf vip -