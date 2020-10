Epidemiologo La Vecchia: "Preoccupa l’aumento della carica virale. Alcuni asintomatici ce l’hanno altissima" (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ipotesi che la carica virale dei positivi oggi sia molto più alta rispetto ai mesi estivi è verosimile. Lo dice Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all’Università degli studi di Milano, intervistato dal Corriere della Sera.“Ci sono soggetti che diffondono il virus molto più facilmente di altri, tenendo però presente che anche la “predisposizione” ad essere contagiati cambia. Misurare la carica virale su vasta scala richiede ancora tecnologie sofisticate e costose. In più la moltiplicazione delle molecole Rna del virus varia da soggetto a soggetto; ad esempio ci sono asintomatici con carica virale altissima. È quindi difficile, su ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ipotesi che ladei positivi oggi sia molto più alta rispetto ai mesi estivi è verosimile. Lo dice Carlo La, ordinario di Epidemiologia all’Università degli studi di Milano, intervistato dal CorriereSera.“Ci sono soggetti che diffondono il virus molto più facilmente di altri, tenendo però presente che anche la “predisposizione” ad essere contagiati cambia. Misurare lasu vasta scala richiede ancora tecnologie sofisticate e costose. In più la moltiplicazione delle molecole Rna del virus varia da soggetto a soggetto; ad esempio ci sonocon. È quindi difficile, su ...

Secondo La Vecchia, ormai è tardi per inseguire il virus con il contact ... La situazione - conclude l’epidemiologo - è seria ma complessivamente meno grave della primavera, tuttavia non va ...

Covid, il professor La Vecchia: «Preoccupa l’aumento della carica virale. Alcuni asintomatici ce l’hanno altissima»

Il professor Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all’Università ... ieri ha dichiarato che il vero problema è il contact tracing. È d’accordo? «Da epidemiologo dico assolutamente no: ormai ci ...

Secondo La Vecchia, ormai è tardi per inseguire il virus con il contact ... La situazione - conclude l'epidemiologo - è seria ma complessivamente meno grave della primavera, tuttavia non va ...Il professor Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all'Università ... ieri ha dichiarato che il vero problema è il contact tracing. È d'accordo? «Da epidemiologo dico assolutamente no: ormai ci ...