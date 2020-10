Empoli-Pisa in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Empoli-Pisa, match della quinta giornata di Serie B 2020/2021. Al Castellani si gioca alle 21:00 di venerdì 23 ottobre con obiettivi diversi: il Pisa cerca ancora la prima vittoria stagionale e l’appuntamento ora è sul campo della squadra più ostica, quell’Empoli che ha collezionato fin qui dieci punti in campionato e occupa il primo posto in compagnia del Cittadella. La partita sarà trasmessa in diretta da Dazn e Rai Sport mentre Sportface.it vi offrirà un live testuale in tempo reale a partire dalle 21:00. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della quinta giornata di. Al Castellani si gioca alle 21:00 di venerdì 23 ottobre con obiettivi diversi: ilcerca ancora la prima vittoria stagionale e l’appuntamento ora è sul campo della squadra più ostica, quell’che ha collezionato fin qui dieci punti in campionato e occupa il primo posto in compagnia del Cittadella. La partita sarà trasmessa inda Dazn e Rai Sport mentre Sportface.it vi offrirà un live testuale in tempo reale a partire dalle 21:00.

