E se il cacao fosse in via d’estinzione?

A lanciare l'allarme è Virginie Raisson, geopolitologa francese per anni membro del consiglio di amministrazione di Médecins Sans Frontières, che nel suo libro 2038 – Atlante dei futuri del mondo, edito da Slow Food – presentato durante il weekend inaugurale del Festival Internazionale di Ferrara – tratteggia dettagliatamente lo stato attuale dell'intera filiera del cioccolato. Che si trova a dover affrontare una concomitanza di diversi fattori: primo, l'aumento esponenziale della domanda nei Paesi emergenti. In Cina, spiega Raisson, «nel 2010-2011 il consumo medio di cacao superava a malapena i 40 grammi pro capite annui – a fronte di un consumo da 1 a 6 kilogrammi pro capite in Europa –, è aumentato del 75% tra il 2010 e il 2014. A questo ritmo, la Cina potrebbe piazzarsi al ...

Mangiavamo troppa cioccolataE se il cacao fosse in via d’estinzione?

Se la Cina aumenta il consumo, entro il 2038 potrebbero non esserci abbastanza fave per tutti. Il rischio? Che chi non si può permettere prodotti in purezza si accontenti di surrogati meno buoni e men ...

