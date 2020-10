Da Terni colpo grosso al Policlinico di Roma

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Mezzo milione di euro in tre mesi: non male come parcelle di un'avvocatessa che ha trovato un benefattore nel direttore generale delUmberto primo di. Se per molti sulla terra il 2020 ha rappresentato una maledizione, non lo si può si dire per l'avvocato Patrizia Bececco, del Foro di. Nell'azienda gestita dal dottor Vincenzo Panella la signora ha prestato servizio con un autentico record tra tutti gli avvocati della ditta: quest'anno ha già incassato la bellezza di quasi 500mila euro. Che ai tempi della lira erano un miliardo. E che nessuno dei suoi colleghi, al tempo del lockdown prima e poi durante agosto, ha osato sognare. Nel 2019 i quattrini usciti dalin direzione(come se amancassero avvocati) erano stati appena 21mila ...