CS:GO, Gen.G pronta ad annunciare Liazz (ex 100 Thieves): manca solo l'ufficialità (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gli ex membri di 100 Thieves sono alcuni dei "free agent" di CS: GO più ricercati del momento. Come riportato da alcune testate, il team Gen.G potrebbe essersi assicurato le prestazioni di uno di loro. Secondo quanto emerso online, infatti, Jay "Liazz" Tregillgas si unirà al team del Nord America, sostituendo uno tra Damian "daps" Steele e Sam "s0m" Oh, dopo che entrambi hanno deciso di tentare una nuova avventura in Valorant. Stando a quanto riportato da DBLTAP, l'accordo tra Liazz e Gen.G pare ormai davvero cosa fatta, anche se si attendono ancora le rispettive comunicazioni ufficiali. Liazz è entrato a far parte del nucleo di 100 Thieves nel settembre 2018, quando era ancora noto come Renegades. All'epoca era considerato ...

