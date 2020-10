Covid | Spadafora | ecco norme più stringenti per le palestre

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA, 22 OTT - Il Dipartimento per lo Sport ha emanato il nuovo protocollo attuativo delle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere", che aggiorna quelle dello ...

Lo annuncia il ministro Vincenzo Spadafora. «Il mondo dello sport ha fatto e continuerà a fare il massimo per garantire piena sicurezza agli appassionati e ai lavoratori, come avvenuto finora e anche ...Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato di un nuovo protocollo in sostegno ... delle piscine e degli impianti sportivi in generale. LEGGI ANCHE – Coronavirus, un altro positivo in casa ...