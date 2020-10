Cesare Battisti rifiuta le cure e chiede i domiciliari (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cesare Battisti , ex terrorista dei Pac detenuto nel reparto di Alta sicurezza, AS2, del carcere di Rossano, in Calabria, ha chiesto al magistrato di Sorveglianza il rinvio dell'esecuzione della pena ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020), ex terrorista dei Pac detenuto nel reparto di Alta sizza, AS2, del carcere di Rossano, in Calabria, ha chiesto al magistrato di Sorveglianza il rinvio dell'esecuzione della pena ...

Rossano, 22 ottobre 2020 - Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac detenuto nel reparto di Alta sicurezza (AS2) del carcere di Rossano, in Calabria, ha chiesto al magistrato di Sorveglianza il rinvio ...

Battisti insiste: chiede la detenzione domiciliare per motivi di salute

Battisti, 65 anni, avrebbe motivato la richiesta con motivi di salute e appellandosi a quanto prevede l’ordinamento penitenziario laddove, in alcuni casi specifici connessi allo stato ...

