Calciomercato Lazio | Bastos ai saluti | andrà all’Al-Ain | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020), continuano le operazioni in uscita per la società biancoceleste: cedutoa titolo definitivo Si chiude la parentesi biancoceleste per. Il giocatore era in procinto di salutare lagià questa estate, prima di finire fuori dal progetto tecnico e dalla lista sia di campionato che di Champions League. Il difensore è stato invece ceduto in queste ore, a titolo definitivo, all’Al-Ain, club dell’Arabia Saudita. Le cifre dell’accordo si aggirano attorno agli 800.000€. Leggi su Calcionews24.com