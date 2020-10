Balotelli entra nella casa del Grande Fratello Vip (Di giovedì 22 ottobre 2020) Balotelli al Grande Fratello Vip, è ufficiale. Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Enock Barwuah aveva annunciato a gran voce: “Ho già visto un po’ di concorrenti donne niente male. Mamma mia, farò danni al Grande Fratello Vip, già lo so…” e invece non ha fatto niente. Ma niente nel vero senso della parola. Niente. Il suo carattere mite e tranquillo e la sua allergia a prendere posizioni hanno fatto passare del tutto inosservato Enock all’interno del Grande Fratello Vip e se non fosse stato per Fausto Leali (che lo ha appellato con la N Word seppur senza intento razzista) nessuno si sarebbe accorto di lui. Anche le sue docce passano un ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 ottobre 2020)alVip, è ufficiale. Prima direpiù spiata d’Italia, Enock Barwuah aveva annunciato a gran voce: “Ho già visto un po’ di concorrenti donne niente male. Mamma mia, farò danni alVip, già lo so…” e invece non ha fatto niente. Ma niente nel vero senso della parola. Niente. Il suo carattere mite e tranquillo e la sua allergia a prendere posizioni hanno fatto passare del tutto inosservato Enock all’interno delVip e se non fosse stato per Fausto Leali (che lo ha appellato con la N Word seppur senza intento razzista) nessuno si sarebbe accorto di lui. Anche le sue docce passano un ...

mariofthevalley : RT @testa_uragano: Domani Balotelli entra nella casa per fare la sorpresa al fratello. Tutto bello, se non fosse la TERZA volta mentre c'è… - BITCHYFit : Balotelli entra nella casa del Grande Fratello Vip - Xenia_syssi : @giulielle16_ Si ho sbagliato tag... non lo so ho visto ora la pubblicità del grande fratello e hanno detto Mario B… - labaronss : Balotelli entra in casa. Sto gf lo sta facendo lui o suo fratello? Che palle. #GFVIP5 #gfvip - MeanGorgeous : domani entra Balotelli in casa perchè giustamente a Enock non sono state fatte abbastanza sorprese. #GFVIP -

