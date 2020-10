Acer Swift 3X: il primo laptop con grafica Intel Iris Max (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il nuovo notebook Acer Swift 3X è dotato di un processore Intel Tiger Lake di undicesima generazione e di una scheda grafica discreta Intel Iris Max per offrire prestazioni elevate in ogni condizione di utilizzo, specialmente ai professionisti che lavorano in mobilità Tra le novità introdotte da Acer durante l’evento online Next@Acer, una tra le più interessanti è Acer Swift 3X, un notebook che sembra aver battuto tutta la concorrenza e che per primo porta sul mercato una soluzione di grafica discreta Intel Iris Max, ovvero una GPU basata sulla nuova architettura Intel Xe già ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il nuovo notebook3X è dotato di un processoreTiger Lake di undicesima generazione e di una schedadiscretaMax per offrire prestazioni elevate in ogni condizione di utilizzo, specialmente ai professionisti che lavorano in mobilità Tra le novità introdotte dadurante l’evento online Next@, una tra le più interessanti è3X, un notebook che sembra aver battuto tutta la concorrenza e che perporta sul mercato una soluzione didiscretaMax, ovvero una GPU basata sulla nuova architetturaXe già ...

Acer Swift 3X potrebbe essere il primo notebook con grafica Intel Iris Max ad arrivare sul mercato e con un prezzo davvero interessante!

Next@Acer: le novità dall'evento per il mondo PC

C’è poi il computer desktop battezzato ConceptD 300 con processore Intel Core i7 di decima generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 e 64 GB di memoria DDR4 a 2666 MHz. Next@Acer: tutte le novità annun ...

