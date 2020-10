Un'ecatombe, oltre 100 morti e sviluppo esponenziale dei contagi. Bollettino, virus fuori controllo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I numeri filtrati in mattinata da Veneto e Lomarbdia lasciavano presagire il peggio, poi purtroppo confermato. Il Bollettino della protezione civile sull'emergenza coronavirus di mercoledì 21 ottobre, infatti, è disastroso. La seconda ondata sta entrando nel pieno, il contagio è esponenziale. Nelle ultime 24 ore, infatti, si registrano 15.199 nuovi positivi (rispetto ai 10.874 di ieri). Tragico il bilancio delle vittime: 127 rispetto alle 89 di ieri. E ancora, gli inquietanti dati relativi ai ricoveri in terapia intensiva, che salgono ancora di 56 unità rispetto alle 73 di ieri. I ricoverati con sintomi salgono di 603 unità rispetto alle 73 di ieri. In totale, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 177.848 tamponi (ieri furono 144.737). Il tasso di letalità si assesta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I numeri filtrati in mattinata da Veneto e Lomarbdia lasciavano presagire il peggio, poi purtroppo confermato. Ildella protezione civile sull'emergenza coronadi mercoledì 21 ottobre, infatti, è disastroso. La seconda ondata sta entrando nel pieno, ilo è. Nelle ultime 24 ore, infatti, si registrano 15.199 nuovi positivi (rispetto ai 10.874 di ieri). Tragico il bilancio delle vittime: 127 rispetto alle 89 di ieri. E ancora, gli inquietanti dati relativi ai ricoveri in terapia intensiva, che salgono ancora di 56 unità rispetto alle 73 di ieri. I ricoverati con sintomi salgono di 603 unità rispetto alle 73 di ieri. In totale, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 177.848 tamponi (ieri furono 144.737). Il tasso di letalità si assesta ...

