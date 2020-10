Si va verso un nuovo dpcm (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I grafici e le proiezioni sui contagi da Covid-19 dicono tutti la stessa cosa: il virus nelle prossime ora continuerà a crescere velocemente. Ecco perché il governo si prepara a una nuova stretta. E mentre in mezza Italia, dal Piemonte alla Campania, le ordinanze regionali impongono norme sempre più stringenti, anche l’esecutivo è pronto a farlo. Con l’ipotesi di un nuovo dpcm entro domenica sera, che potrebbe prevedere la chiusura di palestre e piscine, nuovi limiti agli orari dei centri commerciali nel fine settimana e un coprifuoco notturno in tutta Italia dalle 23 alle 6. Su questo ultimo punto sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia i renziani di Italia Viva sono contrari. Si vorrebbero evitare norme più pesanti. Ma la pressione sugli ospedali continua a crescere. E il ministro della Salute ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I grafici e le proiezioni sui contagi da Covid-19 dicono tutti la stessa cosa: il virus nelle prossime ora continuerà a crescere velocemente. Ecco perché il governo si prepara a una nuova stretta. E mentre in mezza Italia, dal Piemonte alla Campania, le ordinanze regionali impongono norme sempre più stringenti, anche l’esecutivo è pronto a farlo. Con l’ipotesi di unentro domenica sera, che potrebbe prevedere la chiusura di palestre e piscine, nuovi limiti agli orari dei centri commerciali nel fine settimana e un coprifuoco notturno in tutta Italia dalle 23 alle 6. Su questo ultimo punto sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia i renziani di Italia Viva sono contrari. Si vorrebbero evitare norme più pesanti. Ma la pressione sugli ospedali continua a crescere. E il ministro della Salute ...

