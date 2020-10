Serie C 2020/2021: Pinzauti risponde a Cianci, tra Potenza e Teramo è 1-1 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Potenza e Teramo non si fanno del male. Nel match infrasettimanale valevole per la sesta giornata del girone C di Serie C 2020/2021 al vantaggio lucano siglato da Cianci risponde il gol messo a segno da Pinzauti. L’avvio di gara è molto equilibrato, con le due formazioni che, dopo una breve fase di studio, provano a colpire senza mai rendersi davvero pericolose. I padroni di casa, però, grazie ad una fiammata sull’asse Coccia-Cianci, passano in vantaggio al 36′ con la rete realizzata dall’attaccante, grande ex della partita. Nella ripresa il Teramo si riversa nella metà campo rossoblù alla ricerca del pareggio e, dopo numerose offensive, riesce a concretizzare al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020)non si fanno del male. Nel match infrasettimanale valevole per la sesta giornata del girone C dial vantaggio lucano siglato dail gol messo a segno da. L’avvio di gara è molto equilibrato, con le due formazioni che, dopo una breve fase di studio, provano a colpire senza mai rendersi davvero pericolose. I padroni di casa, però, grazie ad una fiammata sull’asse Coccia-, passano in vantaggio al 36′ con la rete realizzata dall’attaccante, grande ex della partita. Nella ripresa ilsi riversa nella metà campo rossoblù alla ricerca del pareggio e, dopo numerose offensive, riesce a concretizzare al ...

