Rennes, tifosi ammassati in curva durante la partita di Champions League (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Clamoroso paradosso in Francia. Il Coronavirus, la malattia pandemica esplosa in Cina che si è propagata in tutto il mondo, sta attecchendo nuovamente in tutto il “Vecchio Continente“. Il Paese transalpino è uno dei più colpiti a livello europeo dalla nuova crisi sanitaria in virtù dei numerosi contagi registrati ogni giorno. Mentre il Governo francese continua a varare restrizioni atte a contenere i nuovi positivi, le autorità di Rennes sono andate controcorrente permettendo l’ingresso di cinquemila tifosi allo stadio per la prima in Champions League dei rossoneri. La partita, terminata 1-1 contro gli avversari del Krasnodar, si è impreziosita di una buona presenza di pubblico, tutto ammassato nella curva dell’impianto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Clamoroso paradosso in Francia. Il Coronavirus, la malattia pandemica esplosa in Cina che si è propagata in tutto il mondo, sta attecchendo nuovamente in tutto il “Vecchio Continente“. Il Paese transalpino è uno dei più colpiti a livello europeo dalla nuova crisi sanitaria in virtù dei numerosi contagi registrati ogni giorno. Mentre il Governo francese continua a varare restrizioni atte a contenere i nuovi positivi, le autorità disono andate controcorrente permettendo l’ingresso di cinquemilaallo stadio per la prima indei rossoneri. La, terminata 1-1 contro gli avversari del Krasnodar, si è impreziosita di una buona presenza di pubblico, tutto ammassato nelladell’impianto ...

Eurosport_IT : Senza parole????? #UCL | #ChampionsLeague | #Rennes - giggitwit : Però poi fanno il coprifuoco...tuttapposto - Abocconetti : @pojetti @RobertoRenga @Totti @APirloOfficial Ho visto a Rennes lo stadio pieno e tutti senza mascherine. Ho letto… - teobocconi : Ieri sera a Rennes per la @ChampionsLeague pare ci fossero tifosi ammassati in curva e senza mascherina...del resto… - LorenzoVicari9 : RT @AleIannacci: Serve che qualcuno ci spieghi il senso di limitare gli ingressi negli stadi per poi ammassare i tifosi in uno/due settori.… -