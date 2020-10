PSVR sarà lanciato con un bundle che include un adattatore per PS5 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sony è stata piuttosto silenziosa su come distribuirà l'adattatore per fotocamera di PSVR per PS5 necessario per utilizzare l'headset con la nuova console quando sarà lanciata a novembre. Alla fine di questo mese, però, i giocatori potranno prenderne uno con l'auricolare stesso in Giappone.Il PlayStation Blog giapponese ha presentato due nuovi bundle per i famosi headset dell'azienda. Uno include un paio di controller Move e quattro giochi: Astro Bot, Everybody's Golf VR, Blood & Truth e PlayStation VR Worlds. Il secondo pacchetto include solo l'headset e PSVR Worlds (entrambi hanno anche la fotocamera PS4, ovviamente).Nel testo, il blog conferma che entrambi i pacchetti includeranno l'adattatore per collegare la ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sony è stata piuttosto silenziosa su come distribuirà l'per fotocamera diper PS5 necessario per utilizzare l'headset con la nuova console quando sarà lanciata a novembre. Alla fine di questo mese, però, i giocatori potranno prenderne uno con l'auricolare stesso in Giappone.Il PlayStation Blog giapponese ha presentato due nuoviper i famosi headset dell'azienda. Unoun paio di controller Move e quattro giochi: Astro Bot, Everybody's Golf VR, Blood & Truth e PlayStation VR Worlds. Il secondo pacchettosolo l'headset eWorlds (entrambi hanno anche la fotocamera PS4, ovviamente).Nel testo, il blog conferma che entrambi i pacchettiranno l'per collegare la ...

tech_gamingit : Un nuovo brevetto del possibile PSVR 2 trapela in rete, come potete vedere dall'immagine sarà Wireless - oOShinobi777Oo : Un nuovo brevetto del possibile PSVR 2 trapela in rete, come potete vedere dall'immagine sarà Wireless -

Ultime Notizie dalla rete : PSVR sarà Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, 17 anni dopo – Recensione Spaziogames.it