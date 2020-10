Midtjylland – Atalanta – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il debutto dell’Atalanta in Champions avverrà in Danimarca, nello stadio del Midtjylland, formazione del campionato locale. La banda di Gasperini è pronta a stupire di nuovo, come già avvenuto nella scorsa edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Atalanta che vorrà sicuramente riscattare il brutto ko subito in campionato dal Napoli, che non ridimensiona comunque l’ottimo avvio di stagione che vede gli orobici al terzo posto dopo 3 giornate dopo aver siglato ben 14 reti. Midtjylland che si trova attualmente al 5° posto nella Superliga danese, dopo un avvio non soddisfacente è riuscita a trovare continuità. Midtjylland – Atalanta – Probabili ... Leggi su giornal (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il debutto dell’in Champions avverrà in Danimarca, nello stadio del, formazione del campionato locale. La banda di Gasperini è pronta a stupire di nuovo, come già avvenuto nella scorsa edizione della Coppa dalle grandi orecchie.che vorrà sicuramente riscattare il brutto ko subito in campionato dal Napoli, che non ridimensiona comunque l’ottimo avvio di stagione che vede gli orobici al terzo posto dopo 3 giornate dopo aver siglato ben 14 reti.che si trova attualmente al 5° posto nella Superliga danese, dopo un avvio non soddisfacente è riuscita a trovare continuità....

OdeonZ__ : Freuler: 'Ho riguardato il finale col Psg per giorni, ora è tempo di andare avanti' - OdeonZ__ : Gasp: 'Non sottovaluteremo il Midtjylland. Ilicic? Sta bene e...' - ftbcities : Questa sera, alle 21, l’Atalanta giocherà in Danimarca, a Herning, dove ha sede il Midtjylland. Herning è una picco… - sportli26181512 : Midtjylland-Atalanta, le probabili formazioni del match di Champions League: Gasperini affronta la trasferta in Dan… - deatoffees : Stasera torna la #ucl per #Atalanta impegno danese con il #midtjylland dopo la prestazione fisica Vs il #sscnapoli)… -