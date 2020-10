LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli deve invertire la tendenza a Lommel (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00: Certo, matematicamente, la partita resta aperta, tenuto conto dei 250 punti ancora a disposizione potenzialmente da qui a fine campionato. Tuttavia, il trend del Mondiale rende difficile questo ribaltamento dei valori, ma Cairoli deve provarci. 12.57: A questo punto TC222 non è più padrone del suo destino, dovendo recuperare un gap molto importante di 48 punti nei confronti dello sloveno che può anche permettersi adesso il lusso di gestire il suo vantaggio senza forzare eccessivamente. 12.54: Da segnalare l’assenza dell’olandese Glenn Coldenhoff, vittima di una brutta caduta durante le prove cronometrate di Lommel 1 e costretto a concludere anzitempo la sua stagione causa frattura di due vertebre. Giornata fondamentale per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00: Certo, matematicamente, la partita resta aperta, tenuto conto dei 250 punti ancora a disposizione potenzialmente da qui a fine campionato. Tuttavia, il trend del Mondiale rende difficile questo ribaltamento dei valori, maprovarci. 12.57: A questo punto TC222 non è più padrone del suo destino, dovendo recuperare un gap molto importante di 48 punti nei confronti dello sloveno che può anche permettersi adesso il lusso di gestire il suo vantaggio senza forzare eccessivamente. 12.54: Da segnalare l’assenza dell’olandese Glenn Coldenhoff, vittima di una brutta caduta durante le prove cronometrate di1 e costretto a concludere anzitempo la sua stagione causa frattura di due vertebre. Giornata fondamentale per ...

