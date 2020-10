Limitazioni a spostamenti tra regioni non solo in Campania con nuovo DPCM (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci sono voci insistenti, di cui prendere atto, a proposito del nuovo DPCM che potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello degli spostamenti tra regioni. A quanto pare, infatti, il provvedimento potrebbe non riguardare solo la Campania, con l’ordinanza ufficializzata dal governatore De Luca ieri sera che limita anche quelli tra province. Dunque, siamo arrivati a livelli di gran lunga più delicati rispetto a quelli trattati nelle scorse settimane a proposito del calcetto amatoriale. In arrivo Limitazioni per gli spostamenti tra regioni con il prossimo DPCM Come evidenziato da diverse fonti, tra cui Open, il nuovo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci sono voci insistenti, di cui prendere atto, a proposito delche potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello deglitra. A quanto pare, infatti, il provvedimento potrebbe non riguardarela, con l’ordinanza ufficializzata dal governatore De Luca ieri sera che limita anche quelli tra province. Dunque, siamo arrivati a livelli di gran lunga più delicati rispetto a quelli trattati nelle scorse settimane a proposito del calcetto amatoriale. In arrivoper glitracon il prossimoCome evidenziato da diverse fonti, tra cui Open, il...

