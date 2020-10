Incubo covid sull' Europa | convocata videoconferenza d' emergenza dei leader

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La morsa delnon accenna a diminuire in: oggi l’Italia supera quota 15mila contagi in un giorno. Oltre 27mila contagi in Gran Bretagna, chiusure totali in Galles, Madrid va verso il coprifuoco, stato diprolungato fino a febbraio in Francia. La Germania risulta meno colpita, ma il ministro della Salute Jens Spahn è positivo: eppure il governo non va in quarantena dopo una riunione con lui oggi, presente anche Angela Merkel. E fa discutere la scelta di Ursula von der Leyen di tornarsene in Germania, dopo aver annunciato l’auto-isolamento giovedì scorso a Bruxelles.I 27dell’Ue, apprende Huffpost da più di una fonte diplomatica a Bruxelles, si rivedranno il 29 ottobre inper aggiornarsia situazione ...