In arrivo un nuovo evento per il lancio di Xbox Series X e S (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Xbox ANZ ha annunciato tramite un tweet la data di un nuovo evento per celebrare il lancio di Xbox Series X e S Ormai manca meno di un mese al lancio della next-gen e tantissimi giocatori in tutto il mondo non vedono l’ora di provare le nuove console di Sony e Microsoft. La nuova generazione però sarà più vicina o più lontana a seconda di quale delle due piattaforme siete intenzionati ad acquistare. Xbox Series X S infatti sarà disponibile già dal 10 novembre, ben 9 giorni prima rispetto a PS5 (in caso viviate in Europa). Visto che la data di lancio della nuova console Microsoft è ormai vicinissima, la compagnia sembra essere intenzionata a festeggiare in grande ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ANZ ha annunciato tramite un tweet la data di unper celebrare ildiX e S Ormai manca meno di un mese aldella next-gen e tantissimi giocatori in tutto il mondo non vedono l’ora di provare le nuove console di Sony e Microsoft. La nuova generazione però sarà più vicina o più lontana a seconda di quale delle due piattaforme siete intenzionati ad acquistare.X S infatti sarà disponibile già dal 10 novembre, ben 9 giorni prima rispetto a PS5 (in caso viviate in Europa). Visto che la data didella nuova console Microsoft è ormai vicinissima, la compagnia sembra essere intenzionata a festeggiare in grande ...

CottarelliCPI : E' in arrivo un nuovo DPCM. Una preghiera. Che sia un po' meno complicato da capite di quello del 13 ottobre (alleg… - sole24ore : Nuovo #Dpcm in arrivo: #smartworking fino al 75%. Stretta sulla #movida: verso la chiusura dei locali alle 22… - fanpage : Coprifuoco alle 22, chiuse palestre e centri estetici. Nuovo Dpcm in arrivo: - MassiMessi78 : Nel nuovo campo manca l’acqua corrente e con l’inverno in arrivo tantissime famiglie con figli piccoli sono costret… - sportli26181512 : Chievo, UFFICIALE preso un attaccante scuola Juve: Nuovo arrivo in casa Chievo, si tratta dell’attaccante...… -