Francesca Sofia Novello Instagram, il suo sorriso scalda il cuore: «Strepitosa!» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, ha deciso di movimentare la giornata dei suoi oltre 339 mila followers con un post a dir poco pazzesco. La modella e influencer ha regalato loro una piccola anteprima di un suo futuro spot pubblicitario. Francesca in lingerie ha fatto girare la testa a tutti i suoi ammiratori. Il suo fisico a dir poco perfetto e il suo incredibile fascino hanno letteralmente scatenato la loro fantasia. Non c’è nulla da fare, la fidanzata del “Dottore” è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco. Per lei come sempre una marea di like e complimenti. Leggi anche –> Francesca Sofia Novello Instagram, il risveglio a Tavullia incanta i ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La fidanzata di Valentino Rossi,, ha deciso di movimentare la giornata dei suoi oltre 339 mila followers con un post a dir poco pazzesco. La modella e influencer ha regalato loro una piccola anteprima di un suo futuro spot pubblicitario.in lingerie ha fatto girare la testa a tutti i suoi ammiratori. Il suo fisico a dir poco perfetto e il suo incredibile fascino hanno letteralmente scatenato la loro fantasia. Non c’è nulla da fare, la fidanzata del “Dottore” è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco. Per lei come sempre una marea di like e complimenti. Leggi anche –>, il risveglio a Tavullia incanta i ...

supergiada88 : @TemptationITA Io ho sempre detto che come coppia non hanno mostrato molti contenuti e soprattutto non trasmettono… - fweavky : RT @Heavenisaplace7: Francesca e Salvo silurati in 43 secondi Sofia e Amedeo in 26 secondi ??????#TEMPTATIONISLAND - madrockworld : RT @Heavenisaplace7: Francesca e Salvo silurati in 43 secondi Sofia e Amedeo in 26 secondi ??????#TEMPTATIONISLAND - williamsmjle : RT @Heavenisaplace7: Francesca e Salvo silurati in 43 secondi Sofia e Amedeo in 26 secondi ??????#TEMPTATIONISLAND - Heavenisaplace7 : Francesca e Salvo silurati in 43 secondi Sofia e Amedeo in 26 secondi ??????#TEMPTATIONISLAND -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Sofia Valentino Rossi contagiato alla festa della fidanzata? Francesca Sofia Novello zittisce tutti sui social [ ... SportFair Temptation Island, un mese dopo. La rivincita di Speranza

Roma, 20 ottobre 2020 – A Temptation Island 2020 va in scena la rivincita di Speranza perché Alberto il triangolo non l'aveva considerato (o forse sì?). Nella sesta e ultima puntata del reality dell’a ...

Temptation Island 8: la situazione di tutte le coppie un mese dopo

Nell’ ultimo appuntamento dell’ottava edizione di Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi abbiamo scoperto qual è stato il destino di tutte le coppie protagoniste. Oltre ad aver avuto conferma ...

Roma, 20 ottobre 2020 – A Temptation Island 2020 va in scena la rivincita di Speranza perché Alberto il triangolo non l'aveva considerato (o forse sì?). Nella sesta e ultima puntata del reality dell’a ...Nell’ ultimo appuntamento dell’ottava edizione di Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi abbiamo scoperto qual è stato il destino di tutte le coppie protagoniste. Oltre ad aver avuto conferma ...