Fasano, coprifuoco alle 21 e multe fino a mille euro per chi sosterà in alcune piazze e strade (Di mercoledì 21 ottobre 2020) coprifuoco fino al 13 novembre anche a Fasano, in provincia di Brindisi. Il sindaco Francesco Zaccaria ha infatti firmato un’ordinanza che dispone il “coprifuoco” in alcune zone della città, con alcune strade e piazze in cui sarà vietato stazionare dalle 21 alle 5. “Chi verrà sorpreso a sostarvi – è scritto in una nota del comune – nel corso di controlli periodici a sorpresa delle forze dell’ordine, verrà allontanato e multato da 400 a 1000 euro come deciso dal Governo”. Sarà invece consentito il transito per raggiungere abitazioni e locali pubblici: per questi ultimi, è confermata la chiusura a mezzanotte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020)al 13 novembre anche a, in provincia di Brindisi. Il sindaco Francesco Zaccaria ha infatti firmato un’ordinanza che dispone il “” inzone della città, conin cui sarà vietato stazionare d215. “Chi verrà sorpreso a sostarvi – è scritto in una nota del comune – nel corso di controlli periodici a sorpresa delle forze dell’ordine, verrà allontanato e multato da 400 a 1000come deciso dal Governo”. Sarà invece consentito il transito per raggiungere abitazioni e locali pubblici: per questi ultimi, è confermata la chiusura a mezzanotte ...

