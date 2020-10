Autostrada A1 | incidente con 4 tir a Calenzano Transito su una corsia 10 km di coda

emergenzavvf : Fiamme stamattina sull’autostrada A4, all’altezza di Portogruaro (VE). Incendiato un mezzo pesante dopo un incident… - demian_yexil : RT @emergenzavvf: Fiamme stamattina sull’autostrada A4, all’altezza di Portogruaro (VE). Incendiato un mezzo pesante dopo un incidente, soc… - kiara86769608 : RT @emergenzavvf: Fiamme stamattina sull’autostrada A4, all’altezza di Portogruaro (VE). Incendiato un mezzo pesante dopo un incidente, soc… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: Fiamme stamattina sull’autostrada A4, all’altezza di Portogruaro (VE). Incendiato un mezzo pesante dopo un incidente, soc… - Emergenza24 : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Fiamme stamattina sull’autostrada A4, all’altezza di Portogruaro (VE). Incendiato un mezzo pesante dopo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada incidente

Corsa in autostrada a 230 km/h per riuscire a portare in tempo un ... organo pronto per essere trapiantato in un paziente dell’ospedale romano. - LEGGI ANCHE: Incidente a Vibo Valentia, perde il ...Sull’autostrada A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la Direttissima, verso Bologna all’altezza del km 276 si è verificato un incidente che ha visto coinvolti 4 mezzi pesanti, uno dei ...