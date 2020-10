Anzio, tre spacciatori finiscono in manette: avevano messo in piedi un’importante attività di spaccio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La squadra investigativa del commissariato di Polizia di Anzio, dopo una attenta indagine di polizia, fatta di pedinamenti e osservazioni, ha assicurato alla Giustizia, un sodalizio criminale composto da due uomini e una donna di Nettuno. I avevano messo in piedi un’importante rete di spaccio, che garantiva ai tre una notevole entrata economica. I poliziotti hanno sequestrato quasi 3 etti di cocaina, oggetti atti al confezionamento e alla pesatura delle dosi. Anzio, tre spacciatori finiscono in manette: avevano messo in piedi un’importante attività di spaccio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La squadra investigativa del commissariato di Polizia di, dopo una attenta indagine di polizia, fatta di pedinamenti e osservazioni, ha assicurato alla Giustizia, un sodalizio criminale composto da due uomini e una donna di Nettuno. Iinun’importante rete di, che garantiva ai tre una notevole entrata economica. I poliziotti hanno sequestrato quasi 3 etti di cocaina, oggetti atti al confezionamento e alla pesatura delle dosi., treininun’importante attività disu Il Corriere della Città.

