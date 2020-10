VIDEO | Coronavirus, Variati: “Governo ha grande fiducia nei sindaci. Sono un baluardo” (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Sui sindaci è stata fatta cattiva informazione, si sono sentiti strumentalizzati dal governo ma questa non era l’intenzione dell’esecutivo che invece nutre verso di loro grande fiducia. Il sindaco è l’autorità sanitaria locale, è la giusta figura per individuare i luoghi dove il distanziamento non è garantito“. Così Achille Variati, sottosegretario all’Interno, intervistato dal direttore dell’Agenzia Dire Nico Perrone. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Sui sindaci è stata fatta cattiva informazione, si sono sentiti strumentalizzati dal governo ma questa non era l’intenzione dell’esecutivo che invece nutre verso di loro grande fiducia. Il sindaco è l’autorità sanitaria locale, è la giusta figura per individuare i luoghi dove il distanziamento non è garantito“. Così Achille Variati, sottosegretario all’Interno, intervistato dal direttore dell’Agenzia Dire Nico Perrone.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Coronavirus Coronavirus, a Parigi obbligo di rientrare in casa alle 21: così viene annunciato il coprifuoco – Video Il Fatto Quotidiano Coronavirus, il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio anticipa De Luca: stop movida dalle 21

San Sebastiano al Vesuvio anticipa la chiusura della movida alle 21. Pronta l' ordinanza anti-assembramento del sindaco Salvatore Sannino che, in queste ore, va ad incrociarsi con la ...

Le istituzioni europee hanno insistono fortemente sull'inasprimento delle restrizioni per evitare una chiusura totale

Dopo più di sei mesi di tentativi di dominare il coronavirus, l'attuale aumento dei casi in tutta Europa non è solo una minaccia per la salute, ma anche economica e sociale. Un mese fa, il 15 ...

