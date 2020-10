Torino. Incidente mortale in via Reiss Romoli: morta una donna (Di martedì 20 ottobre 2020) Alle ore 8.15 di martedì mattina un’auto guidata da una donna che percorreva via Reiss Romoli in direzione ovest, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un palo della luce in prossimità di corso Vercelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale. La donna è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale San Giovanni Bosco dove è stato constatato il decesso. Leggi su laprimapagina (Di martedì 20 ottobre 2020) Alle ore 8.15 di martedì mattina un’auto guidata da unache percorreva viain direzione ovest, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un palo della luce in prossimità di corso Vercelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale. Laè stata trasportata d’urgenza all’Ospedale San Giovanni Bosco dove è stato constatato il decesso.

