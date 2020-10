Lezione al mare | a Bisceglie i bambini sugli scogli con le maestre al riparo dal Covid

(Di martedì 20 ottobre 2020) La scuola è a due passi dal, un’occasione quasi unica che lehanno colto al balzo portando ia fareall’aria aperta. Con i loro grembiulini, le cartelle, i colori e le penne, i bimbi di questa classe elementare si sono appoggiatidiin Puglia ad ascoltare le insegnanti per unaspeciale. A pubblicare su Facebook lo scatto che ha fatto subito il giro del web è stata Titti Todisco, una mamma di un alunno ed educatrice. "Quant'è un metro di distanza? La distanza che intercorre fra unoo e un altro, – ha scritto nel post - nessuno ha la presunzione di dire che è facile, ma non si può nemmeno dire che è ...

insopportabile : Didattica a distanza. Lezione uno: il mare come metafora di tutto. - yoonminsunset : jimin e taehyung -i due migliori amici -fanno la video lezione perché hanno dormito assieme -“ma che capelli h… - NATOlizer : Bisceglie, a lezione sugli scogli: la scuola 'trasloca' al mare - SilviaCsgr : RT @LalaHu9: “Quant'è un metro di distanza? La distanza che intercorre fra uno scoglio e un altro.” Titti Todisco, una mamma, racconta su F… - mragno : RT @LalaHu9: “Quant'è un metro di distanza? La distanza che intercorre fra uno scoglio e un altro.” Titti Todisco, una mamma, racconta su F… -

