La madre del 18enne in coma, pestato dalla baby gang: "Non li perdonerò finché avrò respiro" (Di martedì 20 ottobre 2020) “Quel ragazzo è la mia vita, da me non otterranno mai alcun perdono finché avrò respiro”. Paola è la madre di Giuseppe Pio D’Astolfo, il 18enne di Lanciano finito in coma dopo essere stato pestato da una baby gang. Chiede giustizia parlando con il Corriere della sera, per la “grande violenza che ci hanno inflitto gratuitamente, senza una ragione”: “Queste persone devono pagare”. Giuseppe si trova adesso ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara dove si trova in coma farmacologico dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre l’ematoma provocato da un pugno alla tempia. Il quadro clinico ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) “Quel ragazzo è la mia vita, da me non otterranno mai alcun perdono”. Paola è ladi Giuseppe Pio D’Astolfo, ildi Lanciano finito indopo essere statoda una. Chiede giustizia parlando con il Corriere della sera, per la “grande violenza che ci hanno inflitto gratuitamente, senza una ragione”: “Queste persone devono pagare”. Giuseppe si trova adesso ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara dove si trova infarmacologico dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre l’ematoma provocato da un pugno alla tempia. Il quadro clinico ...

Netflix ha rilasciato il primo trailer di Ma Rainey's Black Bottom, l'atteso film con Viola Davis dedicato alla cantante Ma Rainey, considerata la Madre del Blues. Il film, uno dei titoli in lizza per ...

Secondo me qui c'è il più atroce dei tradimenti, quello della madre". Così Nicolangelo Gelormini spiega il suo film d'esordio 'Fortuna', presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. La storia è ...

