Ilaria Capua: 'La sanità non può continuare a perdere soldi per colpa di irresponsabili che se ne fregano' (Di martedì 20 ottobre 2020) "Vorrei che la si smettesse di cercare qualcuno o qualcosa a cui dare la colpa: ma è colpa della scuola, dei trasporti, della movida...siamo in una pandemia, e dobbiamo trovare un modo di convivere ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) "Vorrei che la si smettesse di cercare qualcuno o qualcosa a cui dare la: ma èdella scuola, dei trasporti, della movida...siamo in una pandemia, e dobbiamo trovare un modo di convivere ...

HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Il vaccino non sarà la soluzione. Bisogna toglierselo dalla testa' - La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria Capua sul coronavirus: 'Questa è una pandemia, un fenomeno epocale. Siamo come i nost… - La7tv : #dimartedi Ilaria Capua sul coronavirus: 'Non se ne andrà da solo, non è clinicamente morto e non è meno aggressivo… - GiorgioGerardi1 : RT @rimmel83837671: Su ' se il virus è clinicamente morto' vorrei chiarire che il virus è sempre lo stesso . La variazione sull' evoluzio… - PCovili : RT @DiegoFusaro: 'Noi avremo a che fare con il virus ancora per un bel po' di tempo' (Ilaria Capua). L'emergenza non può finire, sennò dovr… -