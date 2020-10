GF Vip, nella notte scoppia la lite tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: lei lo manda a quel paese, lui scoppia a piangere (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la scorsa puntata in diretta c’è stato un forte scontro tra i due protagonisti del reality. Ecco che cosa è successo nella notte GF Vip: Elisabetta Gregoraci continua a mentire? In questo primo mese di convivenza dei vip al Grande Fratello Vip è nata “un’amicizia speciale” tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Lui è rimasto sorpreso nel conoscere di persona la showgirl, lei ha un affetto particolare per lui che considera una persona pura e buona. Tuttavia, se Pierpaolo continua ad aspettare e a sperare, da fuori pare che Elisabetta sia già impegnata. Infatti, molti sanno che lei ha una frequentazione fuori dalla Casa e per lei continuano ad ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la scorsa puntata in diretta c’è stato un forte scontro tra i due protagonisti del reality. Ecco che cosa è successoGF Vip:continua a mentire? In questo primo mese di convivenza dei vip al Grande Fratello Vip è nata “un’amicizia speciale” tra. Lui è rimasto sorpreso nel conoscere di persona la showgirl, lei ha un affetto particolare per lui che considera una persona pura e buona. Tuttavia, secontinua ad aspettare e a sperare, da fuori pare chesia già impegnata. Infatti, molti sanno che lei ha una frequentazione fuori dalla Casa e per lei continuano ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip nella Grande Fratello Vip, si salva Guenda Goria. Resterà nella casa insieme alla mamma Corriere dell'Umbria Grande Fratello Vip, duro scontro nella notte tra Elisabetta Gregoraci e Pretelli. Lui scoppia in lacrime

GF Vip, la delusione di Pierpaolo Petrelli Signorini ... Ora nemmeno riesco a guardarla negli occhi” ha confidato nella disperazione l’ex velino di “Striscia la Notizia“.

Pierpaolo: “Non riesco a guardarla in faccia”

Pierpaolo è deluso dal comportamento della showgirl soprattutto nell’apprendere, dopo aver visto la clip, che il gesto a favore di telecamera lo rivolgeva sempre dopo che lui le sussurrava parole ...

