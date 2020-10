De Girolamo positiva al Covid, Boccia negativo in isolamento (Di martedì 20 ottobre 2020) "Ho il Covid-19" ha annunciato Nunzia De Girolamo, ex parlamentare di Forza Italia, in un video condiviso su Facebook accompagnato da un post, in cui racconta di avere forti dolori e di come ha contratto il virus, facendo anche un appello agli italiani ad avere la massima attenzione, perché il virus, dice è molto "subdolo" e "si nasconde anche nelle persone a cui vogliamo bene". Suo marito, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, è risultato al momento negativo e in isolamento."Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo) - ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 ottobre 2020) "Ho il-19" ha annunciato Nunzia De, ex parlamentare di Forza Italia, in un video condiviso su Facebook accompagnato da un post, in cui racconta di avere forti dolori e di come ha contratto il virus, facendo anche un appello agli italiani ad avere la massima attenzione, perché il virus, dice è molto "subdolo" e "si nasconde anche nelle persone a cui vogliamo bene". Suo marito, il ministro per gli Affari Regionali Francesco, è risultato al momentoe in."Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata, da giovedì pomeriggio mi sono subito messa in autoanche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato) - ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Nunzia De Girolamo positiva: “Ho molti dolori, tosse e mal di testa…Il Covid c’è ed è subdolo”. L’annu… - fattoquotidiano : De Girolamo positiva al Covid, il marito Boccia (negativo) in isolamento. Domenica il ministro ha partecipato ai ve… - Agenzia_Ansa : Nunzia De Girolamo, sono positiva al #Covid. Il marito e ministro Francesco Boccia negativo ma in isolamento… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Nunzia De Girolamo, sono positiva al #Covid. Il marito e ministro Francesco Boccia negativo ma in isolamento @N_DeGirolam… - cookie40916 : Covid, Nunzia Di Girolamo positiva: «Contagiata ad una cena» -