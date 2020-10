Covid, allarme per un focolaio in un reparto di neonatologia (Di martedì 20 ottobre 2020) A dare la notizia è direttamente l’azienda ospedaliero universitaria. Nel reparto sono stati inibiti gli accessi. focolaio di Covid-19 nel reparto di neonatologia al Policlinico di Modena, dove è stata rilevata la positività di sette operatori e di un neonato. A dare la notizia è direttamente l’azienda ospedaliero universitaria modenese. “Gli operatori risultati positivi sono … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) A dare la notizia è direttamente l’azienda ospedaliero universitaria. Nelsono stati inibiti gli accessi.di-19 neldial Policlinico di Modena, dove è stata rilevata la positività di sette operatori e di un neonato. A dare la notizia è direttamente l’azienda ospedaliero universitaria modenese. “Gli operatori risultati positivi sono … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : L’allarme dell’Ats Milano: non riusciamo a tracciare i contagi. E non sappiamo cosa succederà - fanpage : “#Napoli è malata. O agiamo subito o sfileranno le bare dei morti di #Covid_19 ”. L'allarme dei medici - vaticannews_it : #19ottobre @AIPDnazionale lancia l'allarme sulle conseguenze della #pandemia sulle persone #disabili - twittopolis : #Covid_19 A Causa dei mancati controlli ,sono aumentati i morti per altre patologie. Non è accettabile non c'è solo… - cdghietta : RT @Adnkronos: #Covid #Germania, allarme contagi: scatta lockdown in distretto Baviera -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, allarme lavoro autonomo: il 35% ha perso la metà dei guadagni Sky Tg24 Covid, Natale al Borgo a rischio: “Gli attori sono anziani. Tutto cambia da un Dpcm all’altro”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’edizione 2020 di Natale al Borgo è a rischio. L’allarme covid, tornato ai livelli di guardia, preoccupa l’amministrazione comunale anche per l’organizzazione del ...

Covid, allarme per un focolaio in un reparto di neonatologia

A dare la notizia è direttamente l’azienda ospedaliero universitaria. Nel reparto sono stati inibiti gli accessi. Focolaio di Covid-19 nel reparto di Neonatologia al Policlinico di Modena, dove è ...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’edizione 2020 di Natale al Borgo è a rischio. L’allarme covid, tornato ai livelli di guardia, preoccupa l’amministrazione comunale anche per l’organizzazione del ...A dare la notizia è direttamente l’azienda ospedaliero universitaria. Nel reparto sono stati inibiti gli accessi. Focolaio di Covid-19 nel reparto di Neonatologia al Policlinico di Modena, dove è ...