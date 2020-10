Coronavirus | Speranza “Evitare lockdown ma esito non scontato”

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Lavoriamo giorno e notte per evitare un nuovo, ma l'non è scontato. Dipende da quello che riusciremo a fare nelle prossime settimane. Oggi abbiamo ancora un margine, abbiamo la possibilità di piegare la curva senza misure piu drastiche. Ci stiamo provando, altrimenti avremmo già assunto misure più dure. Dipende dal governo, dalle Regioni e dal comportamento dei cittadini. L'estate tranquilla e serena è finita, oggi abbiamo bisogno di nuovo dello spirito di marzo e piegheremo questa curva”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo a DiMartedì su La7. “Nei prossimi giorni ci aspettiamo ancora un aumento dei casi. Non ci sono numerini magici, bisogna cercare di piegare subito la curva ed evitare scenari peggiori. ...

Corriere : L’appello del ministro Speranza: «Situazione seria, state a casa il più possibile» - La7tv : #dimartedi Coronavirus, Roberto #Speranza (ministro Salute): 'Situazione molto seria, la curva cresce da settimane.… - RaiNews : La Lombardia chiede al governo di istituire un coprifuoco dalle 23 alle 5. Ok di Speranza. Restrizioni in arrivo in… - infoitinterno : Coronavirus, l’appello del ministro Speranza: «Situazione seria, state a casa il più possibile» - infoitinterno : Coronavirus, Speranza: 'Evitare spostamenti inutili' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a DiMartedì su La7. “Nei prossimi giorni ci aspettiamo ancora un aumento dei casi. Non ci sono numerini magici, bisogna cercare di ...Credeva ancora in Obama, ma la speranza si è trasformata in delusione ... Ci sono stati segnali positivi prima del coronavirus che ci ha messo tutti alle corde. In Pennsylvania, il governatore, che è ...