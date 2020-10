Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Il rapporto nuovi casi/tamponi passa dal 9% al 7%. Il preludio a un miglioramento? Restiamo cauti» (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Il conteggio dei nuovi positivi da Coronavirus torna a sfondare il muro dei 10.000 contagi. Sono infatti 10.874 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 144.737 tamponi analizzati. I dati sono stati diffusi nel consueto bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri i contagi erano 9.338. I casi totali individuati dall’inizio dell’epidemia raggiungono così la cifra di 434.449 in tutta Italia. Sono 89 i decessi, mentre salgono a 870 i pazienti che combattono nei reparti di terapia intensiva. Come spiega il matematico Giovanni Sebastiani, «questi numeri potrebbero essere il ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020), ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Il conteggio deipositivi datorna a sfondare il muro dei 10.000 contagi. Sono infatti 10.874 iregistrati nelle ultime 24 ore a fronte di 144.737analizzati. I dati sono stati diffusi nel consueto bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri i contagi erano 9.338. Itotali individuati dall’inizio dell’epidemia raggiungono così la cifra di 434.449 in tutta Italia. Sono 89 i decessi, mentre salgono a 870 i pazienti che combattono nei reparti di terapia intensiva. Come spiega ilGiovanni, «questipotrebbero essere il ...

