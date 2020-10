Coprifuoco in Lombardia. Da giovedì tutto chiuso alle 23 (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott – A partire da giovedì in Lombardia scatterà il Coprifuoco, dalle 23 alle 5. La decisione del governatore Attilio Fontana arriva per contrastare l’aumento dei contagi da coronavirus. La richiesta è arrivata da tutti i sindaci lombardi ed è stata avallata dal governo giallofucsia, in linea con la nuova posizione del premier Giuseppe Conte di non chiudere tutto (per adesso, almeno) lasciando agli amministratori locali la possibilità di adottare restrizioni più rigide. Stop a tutte le attività e agli spostamenti “Abbiamo deciso di emanare un provvedimento che sia anche simbolico”, spiega Fontana. Stop dunque a tutte le attività e agli spostamenti, ad esclusione dei casi “eccezionali” (motivi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott – A partire da giovedì inscatterà il, d235. La decisione del governatore Attilio Fontana arriva per contrastare l’aumento dei contagi da coronavirus. La richiesta è arrivata da tutti i sindaci lombardi ed è stata avallata dal governo giallofucsia, in linea con la nuova posizione del premier Giuseppe Conte di non chiudere(per adesso, almeno) lasciando agli amministratori locali la possibilità di adottare restrizioni più rigide. Stop a tutte le attività e agli spostamenti “Abbiamo deciso di emanare un provvedimento che sia anche simbolico”, spiega Fontana. Stop dunque a tutte le attività e agli spostamenti, ad esclusione dei casi “eccezionali” (motivi di ...

